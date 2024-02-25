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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مطروح تستقبل رحلة طيران من بيلا روسيا على متنها 115 راكبًا

مطروح تستقبل رحلة
مطروح تستقبل رحلة طيران من بيلا روسيا على متنها 115 راكبا
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قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، إنه تم استقبال رحلة طيران قادمة من دولة بيلا روسيا لمطار العلمين الدولي على متنها 115 راكبا.

واستقبل محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، الرحلة القادمة لمطار العلمين الدولى، والتى تم استقبالها برش المياه كطقوس لأولى الرحلات مع استئناف رحلات الشركة من بداية شهر يونيه القادم بعدد أربع رحلات شارتر  شهريا لحين  انتهاء موسم الصيف السياحى القادم. 

وأشار أنور إلى أنه تم استقبال ركاب الرحلة القادمة من بيلاروسيا وإهدائهم هدايا عينية وكتيبات باللغة الروسية عن سيوة والعلمين ومرسى مطروح، وأيضا إهدائهم تمور من واحة سيوة و بعض الهدايا العينية المعبرة عن تراث  محافظة مطروح. 

مطروح تستقبل رحلة طيران من بيلا روسيا على متنها 115 راكبا

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مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بيلا روسيا مطار العلمين الدولى محمد أنور مدير عام السياحة