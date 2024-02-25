مطروح تستقبل رحلة طيران من بيلا روسيا على متنها 115 راكبًا

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، إنه تم استقبال رحلة طيران قادمة من دولة بيلا روسيا لمطار العلمين الدولي على متنها 115 راكبا.
واستقبل محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، الرحلة القادمة لمطار العلمين الدولى، والتى تم استقبالها برش المياه كطقوس لأولى الرحلات مع استئناف رحلات الشركة من بداية شهر يونيه القادم بعدد أربع رحلات شارتر شهريا لحين انتهاء موسم الصيف السياحى القادم.
وأشار أنور إلى أنه تم استقبال ركاب الرحلة القادمة من بيلاروسيا وإهدائهم هدايا عينية وكتيبات باللغة الروسية عن سيوة والعلمين ومرسى مطروح، وأيضا إهدائهم تمور من واحة سيوة و بعض الهدايا العينية المعبرة عن تراث محافظة مطروح.