آمنة يتفقد مركز الرصد الأمني ومضمار الهجن والقرية التراثية بشرم الشيخ

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمدينة شرم الشيخ، تفقد فيها مركز الرصد الأمني الموحد .

واستمع الوزير لشرح واف عن عمل المركز وهو مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

كما زار وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء منطقة سباقات الهجن وتفقد الوزير فيها المنصة الرئيسية وقاعة كبار الزوار والقرية التراثية .

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن القرية التراثية تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسجد ،مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

من جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بما شهده خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن جميع مشروعات الخطة الاستثمارية تتم بجنوب سيناء علي خير وجه.

وقدم الوزير الشكر لمحافظ جنوب سيناء لمجهوداته وجميع العاملين معه.

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