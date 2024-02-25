الدورى الإيطالى.. يوفنتوس ينتزع الثلاث نقاط من فروسينوني بشق الأنفس

انتزع فريق يوفنتوس، ثلاث نقاط غالية من نظيره فروسينوني، بعد مباراة دراماتيكيه أنتهت بفوزه بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب " أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز خماسية اللقاء اللاعب دوشان فلاهوفيتش بعد ثلاث دقائق من بداية اللقاء، بينما جء الهدف الثانى عن طريق اللاعب دوشان فلاهوفيتش فى الدقيقة الـ 32 ، ودانيلي روجاني فى الدقيقة الرابعه من الوقت الضايع بعد انتهاء الوقت الأصلى لصالح فريق يوفنتوس، بينما جاء هدفى فروسينونى عن طريق اللاعب وليد شديرة فى الدقيقة الـ 14، وماركو بريشيانيني فى الدقيقة الـ 27 من عمر اللقاء.

هذا الفوز اضاف ثلاث نقاط لفريق يوفنتوس ليصبح 57 نقطة، لينهى اليوفى سلسلة نزيف النقاط للمباراة الخامسة على التوالى، ليتربع على عرش وصافة ترتيب الدورى الإيطالى، بينما اصبح رصيد فروسينونى 23 نقطة فى المركز الـ 16.