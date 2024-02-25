محافظ دمياط تستقبل مدير الأمن لبحث عدد من الملفات







استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط" ، بمكتبها ظهر اليوم الأحد اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط ، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية على أرض المحافظة والارتقاء بالمنظومة الأمنية بها.

وأكدت محافظ دمياط على الدور الذى تقوم به مديرية الأمن كركيزة أساسية لتحقيق الخطة الطموحة نحو التنمية المستدامة ، لافتة أن هناك تضافر للجهود بين كافة الأطراف لتحقيق الصالح العام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالدور الذى يقوم به رجال الشرطة لحفظ أمن واستقرار البلاد وتأمين المنشآت الحيوية.

في سياق متصل قام قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملات أمنية، لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.









شملت الحملات عددا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وضُبط خلالهم (7,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وضبط 5 فرد محلى وعدد من الطلقات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومستمرة الحملات الأمنية





كما تم ضبط (4) قضايا «اتجار» في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (8،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- 5،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات)، بحوزة (6 متهمين «لـ 5 منهم معلومات جنائية»)