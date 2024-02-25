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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يحصل على موافقة رسمية بحضور 30 ألف متفرج أمام يانج أفريكانز

جمهور الأهلي
جمهور الأهلي
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حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي بيانج افريكانز التنزاني يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي خاطب الجهات المعنية لحضور أكبر عدد من الجمهور في مبارته ضد يانج افريكانز، وحلص على موافقة بحضور 30 الف متفرج.

وضمن الأهلي التأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وستحسم مباراة الفريق ضد يانج افريكانز يوم الجمعة المقبله مصتدر المجموعة في ختام دور المجموعات. 

النادي الاهلي حضور 30 ألف مشجع الأهلي مع يانج افريكانز ا دوري أبطال أفريقيا