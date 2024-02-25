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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

تعرف على أنواع الصيام عند الأقباط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يستعد الأقباط الأرثوذكس غداً ، لبدء صوم يونان – المعروف كنسياً بـ"صوم أهل نينوى"، والذي يحل في 26 فبراير المقبل.

يعد صوم يونان أصغر صوم في الكنيسة، نظرًا لكونه 3 أيام فقط.

وتستعرض “البوابة نيوز” أهم أشكال الصوم لدى الأقباط على مدار العام ومدة كل صوم منها، حيث يصوم الأقباط نحو ثلثي السنة – أي ما يقارب 200 يوم من العام.

أنواع الصوم في الكنيسة

 

 تنقسم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى درجات و هي أصوام الدرجة الأولى وأصوام الدرجة الثانية، وقسمت الكنيسة الأصوام إلى قسمين:

أصوام من الدرجة الأولي

تعد أصوام الدرجة الأولى من الأصوام التي لا يجوز فيها أكل السمك وهي صوم الأربعاء الذي يأتي تذكاراً للتآمر علي المسيح ، و صوم الجمعة الذي يأتي تذكاراً لصلبه.

 صوم الأربعين المقدسة

 وهو الصوم الكبير ويكون أربعين يوماً التي صامها المسيح . صوم نينوي أو صوم يونان: مدته ٣ أيام فقط و يصام تذكاراً لتوبة أهل نينوي وهو يبدأ قبل الصوم الكبير بأسبوعين .

 أصوام من الدرجة الثانية

 يجوز فيها أكل السمك وهم صوم الميلادو مدته ٤٣ يوماً يبدأ من ١٦ هاتور (٢٥ نوفمبر) و ينتهي بعيد الميلاد في ٢٩ كيهك ( ٧ يناير )، وصوم الرسل وهو أقدم الأصوام إذ صامه رسل المسيح أنفسهم وصوم السيدة العذراء ومدته ١٥ يوم ، و ينتهي بعيد صعود جسد العذراء .

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