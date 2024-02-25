تعرف على أنواع الصيام عند الأقباط

يستعد الأقباط الأرثوذكس غداً ، لبدء صوم يونان – المعروف كنسياً بـ"صوم أهل نينوى"، والذي يحل في 26 فبراير المقبل.

يعد صوم يونان أصغر صوم في الكنيسة، نظرًا لكونه 3 أيام فقط.

وتستعرض “البوابة نيوز” أهم أشكال الصوم لدى الأقباط على مدار العام ومدة كل صوم منها، حيث يصوم الأقباط نحو ثلثي السنة – أي ما يقارب 200 يوم من العام.

أنواع الصوم في الكنيسة

تنقسم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى درجات و هي أصوام الدرجة الأولى وأصوام الدرجة الثانية، وقسمت الكنيسة الأصوام إلى قسمين:

أصوام من الدرجة الأولي

تعد أصوام الدرجة الأولى من الأصوام التي لا يجوز فيها أكل السمك وهي صوم الأربعاء الذي يأتي تذكاراً للتآمر علي المسيح ، و صوم الجمعة الذي يأتي تذكاراً لصلبه.

صوم الأربعين المقدسة

وهو الصوم الكبير ويكون أربعين يوماً التي صامها المسيح . صوم نينوي أو صوم يونان: مدته ٣ أيام فقط و يصام تذكاراً لتوبة أهل نينوي وهو يبدأ قبل الصوم الكبير بأسبوعين .

أصوام من الدرجة الثانية

يجوز فيها أكل السمك وهم صوم الميلادو مدته ٤٣ يوماً يبدأ من ١٦ هاتور (٢٥ نوفمبر) و ينتهي بعيد الميلاد في ٢٩ كيهك ( ٧ يناير )، وصوم الرسل وهو أقدم الأصوام إذ صامه رسل المسيح أنفسهم وصوم السيدة العذراء ومدته ١٥ يوم ، و ينتهي بعيد صعود جسد العذراء .