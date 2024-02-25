"أعرف نشاطك و كمل هوايتك للأنشطة الطلابية" .. مشروع بجامعة حلوان

أطلقت الادارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان ضمن فعاليات مشروع "أعرف نشاطك وكمل هوايتك للأنشطة الطلابية" ، لجذب عدد كبير من الطلاب في ممارسة مختلف الأنشطة الطلابية،حيث بادر الطلاب بالمشاركة في كافة الأنشطة المختلفة في المجالات ( علمى - اجتماعى - معسكرات - رياضى - أسر طلابية - اتحادات - جوالة ) .

ويهدف المشروع، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، إلى جذب الطلاب للانضمام للأنشطة الطلابية المتنوعة وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.

وقد شملت الأنشطة المعروضة: الأنشطة العلمية، الشطرنج، الرسم، المشغولات اليدوية، الغناء، العزف، تنس الطاولة بالإضافة إلى المهارات الكشفية والقيادية.

كما قام طلاب الأنشطة والمشرفون بالإجابة على استفسارات وتساؤلات الطلاب حول تفاصيل الإنضمام للأنشطة المختلفة، ما ساهم في جذب أعداد كبيرة من الطلاب للمشاركة، ويأتى هذا لتشجيع مزيد من الطلاب على الانخراط في الأنشطة الهادفة.



