التأكد من استيفاء 254 منشأة غذائية لاشتراطات هيئة السلامة خلال أسبوع

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم عن نشاطات الهيئة خلال الفترة من 17 – 23 فبراير، أنه فيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 2 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1639 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 3 حملات مشتركة على عدد 5 منشآت غذائية بالمراكز التجارية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 387 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 307 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 254 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية،الشرقية، البحر الأحمر، البحيرة، الدقهلية، وكفر الشيخ، وتم تسجيل 5 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة إلى 839 مخزنًا، فيما تم استيفاء 2 منشأة تخزينية ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المستوفاة إلى 266 وحدة تخزينية بالقائمة المعتمدة.

فيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تم معاينة 2 مخزن قائم، وتم استيفاء عدد 1 مخزن ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المستوفاة والخاصة بالتغذية المدرسية إلى 24 مخزنًا مدرج بالقائمة المعتمدة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 23 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الفيوم، الغربية، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، المنوفية والإسكندرية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 48 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر، جنوب سيناء والسويس، وتم تسجيل 1 مطعم و 2 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الإسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر والقليوبية، وتم تسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 361 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وعدد 8 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة، و 3 تظلمات للمصانع.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 14 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 68 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 27 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظتي الشرقية والقليوبية.

