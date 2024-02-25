أسعار الذهب اليوم الأحد 25 فبراير 2024

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 25 فبراير 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو3257 جنيه للبيع، و 3314 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 2850 جنيه للبيع، و 2900 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2442 جنيه للبيع، و 2485 جنيه

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1905 جنيه للبيع، و 1938 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 22.8 ألف جنيه للبيع، و 23.2 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2035 دولار للبيع، و 2036 دولار للشراء.