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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الأحد، مدينة نابلس، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش في عدة منازل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المساكن في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، حيث تسببت العمليات في تضرر منازل المواطنين المستهدفة، بالإضافة إلى اعتقال واحتجاز عدد من سكانها للتحقيق معهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال باقتحام مدينة قلقيلية في نفس الوقت، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق.

ووفقًا لوفا، فإن العمليات الأمنية استهدفت منازل في عدة أحياء من المدينة، بما في ذلك حي الظهر وشارع التربية والتعليم، كما تمت إحاطة وإغلاق حي داوود الجنوبي، دون تقديم أي تفاصيل عن احتمالية وقوع اعتقالات في صفوف المواطنين.

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