زوجة أبو بكر البغدادي تزيح الستار عن أسرار علاقة داعش والإخوان

جاء الحديث الإعلامي الذي أدلت به أسماء محمد، زوجة زعيم تنظيم داعش الراحل، أبو بكر البغدادي، ليزيح الستار عن الكثير من الأسرار حول العلاقة بين هذا التنظيم الإرهابي، الأكثر دموية في التاريخ الحديث، وبين جماعة الإخوان الإرهابية، التي تعد الحاضنة الأم لكل الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي نشأت على مدار العقود الماضية، منذ منتصف القرن العشرين.

زوجة زعيم داعش الراحل، ذكرت صراحة أن زوجها كان يميل فكريا إلى جماعة الإخوان، وهو ما يطرح التساؤلات حول دور جماعة الإخوان ومنظريها، أمثال: سيد قطب، ويوسف القرضاوي، في تكوين فكر القاعدة وداعش، وغيرهما.

ويتفق الخبراء والمتابعون مع أن الأصول الفكرية التي تأسست عليها مناهج تنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما، اعتمدت على مرجعيات الإخوان، التي قدمها سيد قطب ومن جاؤوا بعده، وهو ما يؤكده أيضا أن أكبر قادة التنظيمات الإرهابية ينتمون بالأساس إلى جماعة الإخوان، مثل: أبو بكر البغدادي، وقبله أسامة بن لادن، وذراعه اليمنى أيمن الظواهري.

ويرى المراقبون أن التنظيمات الإرهابية تتفق على رؤية مشتركة لإقامة خلافة عالمية، باستخدام السلاح والقوة، وهو ما يظهر بوضوح في كتابات سيد قطب.

ولا يتوقف الأمر عند قادة القاعدة وداعش في العراق وسوريا وغيرها من دول الشرق الأوسط الشمالية، وإنما هناك أيضا الكثير من قادة تنظيم القاعدة في اليمن، يرتبطون بجماعة الإخوان الإرهابية هناك.

وتبدو الروابط الفكرية واضحة، بين جماعة الإخوان، وتنظيمي القاعدة وداعش، ومن على شاكلتهما من تنظيمات أصغر حجما، أو أقل تأثيرا، فالدعوة لإعادة الخلافة الإسلامية بالقوة تعد ركيزة أساسية في فكر الجماعة وما تلاها من تنظيمات، وذلك انطلاقا من حديث المرشد المؤسس لجماعة الإخوان، حسن البنا، في رسالة المؤتمر الخامس حين قال: "الإخوان يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم".