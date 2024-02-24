تخفيضات تصل لـ25%.. افتتاح معرض أهلا رمضان في الجيزة.. فيديو وصور

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض أهلًا رمضان لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

محافظ الجيزة يفتتح المعرض الرئيسي لأهلا رمضان بحى العمرانية

أكد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

افتتاح معرض أهلا رمضان في الجيزة

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