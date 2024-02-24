وزير التعليم: الدمج والتربية الخاصة على رأس أولوياتنا

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتضمين إشارات للكلمات الأكثر تكرارًا والأكثر ألفة لطلاب الصم وضعاف السمع في كتب القيم واحترام الآخر بداية من الصف الثالث الابتدائي؛ وذلك لتيسير التعامل مع هؤلاء الطلاب، لافتاً إلى وجود 146 ألف طالب مدمج في مصر وأن وهناك 330 مدرسة تربية خاصة فى مجالات التربية الفكرية والسمعية والبصرية.

كما أشار الوزير خلال لقائه بقيادات التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إلى اهتمام القيادة السياسية بذوى الهمم، حيث تم عقد مؤتمر "رفقاء قادرون باختلاف"، مؤكداً أن الدمج والتربية الخاصة من أهم القضايا التي تأتي على رأس أولويات الوزارة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة للطلاب من ذوى الهمم وذوى الإعاقة واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم.

واستعرض الوزير أيضا الاجراءات التي تم اتباعها في المحافظة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لضمان ضبط سير الامتحانات، موجهًا باتخاذ كافة الاجراءات المشددة والاستعدادات المبكرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات شهادة الثانوية العامة.

كما أكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستتم بنفس مواصفات العام الماضي.

ووجه الوزير مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم.

