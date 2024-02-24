عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "في أجواء تنافسية.. ختام بطولة منطقة القاهرة للإسكواش".

في احتفالية بنادي الزهور، اختتمت منطقة القاهرة للاسكواش فاعلياتها والتي تعتبر ثاني أكبر بطولة بعد بطولة الجمهورية بحضور أبطال اللعبة على مستوى المحافظة.

وقال عاصم خليفة رئيس اتحاد اللعبة في مصر: "الموسم مليء ببطولات المناطق مثل بطولة منطقة القاهرة وبطولة منطقة بورسعيد وبطولة منطقة الجيزة، وبطولة منطقة القاهرة من أكبر البطولات ويشارك فيها أكبر عدد ممكن من اللاعبين بما يصل إلى 1600 لاعب ولاعبة".

وأضاف: "الكثير من المباريات لعبت في هذه البطولة والمنافسة دائما ما تكون شرسة في بطولة القاهرة".

وأوضح المهندس أشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة للإسكواش: "بطولات المناطق هي ثاني أكبر بطولات في الموسم بعد بطولة الجمهورية، والثاني موسم على التوالي تشهد البطولة مشاركة أكبر قدر من اللاعبين، وتأتي أهمية بطولة المنطقة من النقاط التي يحصل عليها اللاعب أكثر من البطولات الأخرى مثل بطولات الأندية".

