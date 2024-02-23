هند رشاد: صفقة رأس الحكمة ستنعش الاقتصاد المصرى وحل الأزمة الدولارية

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافه بمجلس النواب أن العوائد من صفقة رأس الحكمة ضخمة وغير متوقعة والخير قادم للاقتصاد المصري، مشيرة الى أنها ستساعد بشكل كبير في تحقيق تصحيح لمسار الاقتصاد المصري من خلال القضاء على أزمتي الدولار والتضخم مما سيكون له تأثير واضح علي ضبط الأسعار بالأسواق.

ووصفت الصفقه بأنها تاريخية وغير مسبوقة من خلال عمل شراكة إستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعكس مدى الثقة في الدولة المصرية، وما تمتلكه من أصول كبيرة يمكن أن تحقق عوائد ضخمة وغير مسبوقة، وتساهم في توفير ملايين فرص العمل للشباب المصري وانعاش الاقتصاد المصرى بشكل واضح وسريع.

وأضافت هند رشاد في تصريحات صحفية أن الصفقة مع دوله الإمارات ستوفر سيولة دولارية كبيرة ستساعد بشكل واضح في مواجهة أزمتي التضخم التي يعاني منها السوق المصري، وجود سعرين للدولار.

وأشارت الى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير مدينة "رأس الحكمة، تأتي تكليلا لنجاحات وجهود الدولة المتضافرة لجذب الاستثمارات المباشرة وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكده أن مصر تمتلك كثيرا من المقومات التي تجعلها واجهة نموذجية للاستثمارات.