مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم سيارتين بمحور 26 يوليو

لقي 8 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص أعلي محور 26 يوليو بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين أعلي محور 26 يوليو، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي باخري ميكروباص نتج عن الحادث مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 أخرين جري نقل جثمان المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.