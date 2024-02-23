الاستعلام عن صحة عاملين سقطوا من اعلى سقالة بالعجوزة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية عاملين سقطوا من اعلى سقالة فى الطابق الثالث بعقار بمنطقة العجوزة، وامرت باستدعاء مالك العقار لسؤاله عن ملابسات الواقعة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات للازمة حول الواقعة.

كان مأمور قسم شرطة العجوزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخصين من علو بميدان أنس بن مالك.

وعلى الفور انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط عاملين من سقالة بالطابق الثالث.

أسفر الحادث عن إصابة العاملين بكسور نقلا على إثرها إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.