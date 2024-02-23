سفارة السعودية لدى مصر تقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

أقامت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية اليوم حفل استقبال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومنسوبي البعثة، والمواطنين المقيمين والزائرين.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين كلمة رفع من خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -وشعب المملكة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال السفير نقلي: إننا نستذكر اليوم معًا بكل إباء وفخر بطولات ملحمة التأسيس، على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – قبل ثلاثة قرون، اعتزازًا بالجذور الراسخة لدولتنا الأبية.. وعرفانا بتضحيات أئمة وملوك بررة وطدوا بنيان دولة التوحيد، مستندين إلى كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأضاف إن بلادنا تمضي في مسيرتها المظفرة من الدولة السعودية الأولى إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله - وأبنائه الملوك من بعده وصولا إلى ما تشهده اليوم من نماء وازدهار واستقرار ومكانة دولية مرموقة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله –، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة ويحمي وطن الشموخ والعزة والإباء.

وتضمن الحفل عددًا من الفعاليات الوطنية المتنوعة شملت عروضًا مرئية عن تاريخ الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون، وعددًا من الفقرات الفنية، كما تزين مقر السفارة بهوية يوم التأسيس.

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