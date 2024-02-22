صور .. "العيش المشترك والتنوع الثقافي" فى منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية

نظم منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ، لقاء بعنوان "العيش المشترك والتنوع الثقافي" بالتعاون مع ملتقى الهناجر للفنون التابع لوزارة الثقافة، جاء ذلك في إطار اهتمام المنتدى بأهمية التعددية والعيش المشترك.

شارك بالحضور الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، مؤسس ومدير ملتقى الهناجر، ود. أنور مغيث، أستاذ علم الاجتماع، ود. سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبه الإسكندرية، ود. سهير قنديل، عميد المعهد العالي للخدمات الاجتماعية و ايمان ممدوح، مدير برامج الحوار المحلي.

دار الحوار حول حماية التعددية والعيش المشترك، وأن الثقافة حق للجميع وأن احترام الاختلاف يؤثر في بناء المجتمع، وعُرِضت بعض نماذج من المشاركين في تنفيذ المبادرات المجتمعية.

تخلل الفقرات أغانٍ وطنية بقيادة الفنان محمود درويش وفرقة كنوز لعدد 450 من المشاركين واختتمت د. ناهد اللقاء بتقديم الشكر للدكتورة سميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار، وللهيئة ولجميع العاملين بها.

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