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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل عددا من السفراء

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير هيثم مختار قنصل مصر الجديد في ملبورن، بأستراليا.

تحدث قداسته خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية في أستراليا، معربًا عن أمنياته للقنصل الجديد بالتوفيق في أداء مهام عمله.

 

كما استقبل البابا تواضروس الثاني سفيرة جمهورية ليبيريا في مصر السيدة ماريان كوبي، وقدم لها أثناء اللقاء نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن جانبها أعربت السفيرة عن سعادتها بالتواجد في مصر.

 

وفي نفس السياق استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، باولينو فرانكو دي كارفاليو سفير البرازيل الجديد في القاهرة.

تحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن مصر وتاريخها، وكذلك عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. بينما أشاد السفير البرازيلي بأجواء التعايش القائمة بين كافة المصريين.

 

 

 

 

 

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قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي بالقاهرة السفير هيثم مختار قنصل مصر الجديد في ملبورن أستراليا