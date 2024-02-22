اتحاد الصناعات يكشف الفرص التصديرية للشركات المصرية في معرض دروبا ودوسلدورف الدوليين

أكد نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، أن معرض تكنولوجيا الطباعة الذي يقام هذا العام مصاحبا لمعرض “دوسلدورف الدولي”، سيكون فرصة جيدة لشركات الطباعة المصرية لتحديث منتجاتها وزيادة صادراتها من الطباعة والتعبئة والتغليف.

وقال أثناء الندوة التى عقدت اليوم بمناسبة المعرض، أن هناك منتجات طباعة تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي سنويا للدول الأوربية يتم طباعتها خارجها مما يزيد من فرص الشركات المصرية لزيادة صاد رأسها واستغلال هذه الاسواق.

وأشار إلى أنه يجب مواكبة منظومة التطورات التكنولوجية العالمية المنافسة بقوة، موضحا أن مثل هذه المعرض توفر للزائرين أحدث ما توصلت اليه التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الطباعة خاصة وأن عمليات التحديث في تزايد مستمر يوم بعد آخر.

جدير بالذكر أنه تم عقد ندوة اليوم بمناسبة إنعقاد معرض Drupa Duesseldorf في الفترة من 28 مايو وحتي 7 يونيو 2024، حيث قامت هيئة معارض دوسلدورف بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة – الممثل الرسمي للمعرض - بتنظيم ندوة لمناقشة أحدث التكنولوجيا والتقنيات والقطاعات التى يغطيها المعرض الدولي الأهم فى مجال تكنولوجيا الطباعة وصناعات الأوراق.

يقام معرض Drupa Düsseldorf كل 4 أعوام بمشاركة أكثر من 1400 عارض، كما يقوم بزيارة المعرض زائرين متخصصين من أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم. ويغطى Drupa Duesseldorf جميع مراحل ومكونات الطباعة وتصنيع الأوراق. وكان المتحدثون من الجانب الألماني:

• Mrs. Sabine Geldermann، Director Drupa، Messe Düsseldorf

• Mr. Thomas Schiemann، Managing Director، Printing and Paper Technology Association Security Systems Association، VDMA