بتخفيضات 30 %.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض "أهلا رمضان" بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، معرض السلع الغذائية " أهلا رمضان" ، أمام جدارية أتوبيس الوجة القبلي بطريق النصر بمدينة الغردقة ، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالبحر الأحمر بالتعاون مع المحافظة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية لتوفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون طوال شهر رمضان الكريم ، بأسعار مخفضة ، لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم .

وشدد المحافظ علي ضرورة المراقبة المستمرة للأسعار وتاريخ صلاحية المنتجات ، والتأكد من توفير كافة السلع الأساسية خلال الشهر الكريم ، مشيرا إلى أن الدولة تسعى دائماً لرفع العبء من كاهل المواطن بطرح منتجات بأسعار مخفضة من خلال تلك المعارض ، مناشدا المواطنين بشراء احتياجاتهم فقط وعدم تخزين السلع .

كما أفاد محافظ البحر الأحمر بأن المعرض يضم 17 محلا لبيع كافة أنواع السلع الغذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق ، بتخفيضات تتفاوت من 25 الي 30 % ، منها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والمجمدات والدواجن واللحوم ، وكل مستلزمات الأسرة خلال الشهر الكريم.

وأشار حنفي إلى ان معرض " اهلا رمضان " يأتي في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من توافر المواد الغذائية والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتوافر مخزون السلع الإستراتيجي استعدادًا لشهر رمضان الكريم ، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم ، مضيفا انه سيتم افتتاح عدة معارض بمختلف مدن المحافظة.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات رمضان من داخل المعرض ، مشيدين بدور المحافظة بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة مما يساهم في القضاء علي جشع التجار في بعض المحال التجارية .

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد ، و خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر والمهندس شاذلي عايش مدير مديرية التموين بالمحافظة ، نشأت جودة سكرتير مجلس مدينة الغردقة، واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال ، واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب ، وأنطونيوس صلاح امين صندوق الغرفة التجارية ، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية .

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