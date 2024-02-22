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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بتخفيضات 30 %.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض "أهلا رمضان" بالغردقة

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض اهلا رمضان بالغردقة
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افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر  ، ظهر اليوم ، معرض السلع الغذائية " أهلا رمضان" ، أمام جدارية أتوبيس الوجة القبلي بطريق النصر بمدينة الغردقة ، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالبحر الأحمر بالتعاون مع المحافظة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية لتوفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون طوال شهر رمضان الكريم ، بأسعار مخفضة ، لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم .

وشدد المحافظ علي ضرورة المراقبة المستمرة للأسعار وتاريخ صلاحية المنتجات ، والتأكد من توفير كافة السلع الأساسية خلال الشهر الكريم ، مشيرا إلى أن الدولة تسعى دائماً لرفع العبء من كاهل المواطن بطرح منتجات بأسعار مخفضة من خلال تلك المعارض ، مناشدا المواطنين بشراء احتياجاتهم فقط وعدم تخزين السلع .

كما أفاد محافظ البحر الأحمر بأن المعرض يضم 17  محلا لبيع كافة أنواع السلع الغذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق ، بتخفيضات تتفاوت من 25 الي 30 %  ، منها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والمجمدات والدواجن واللحوم ، وكل مستلزمات الأسرة خلال الشهر الكريم.

وأشار حنفي إلى ان معرض " اهلا رمضان " يأتي في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من توافر المواد الغذائية والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتوافر مخزون السلع الإستراتيجي استعدادًا لشهر رمضان الكريم ، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم ، مضيفا انه سيتم افتتاح عدة معارض بمختلف مدن المحافظة.  

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات رمضان من داخل المعرض ، مشيدين بدور المحافظة بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة مما يساهم في القضاء علي جشع التجار في بعض المحال التجارية .

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء  تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد ، و خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر والمهندس شاذلي عايش مدير مديرية التموين بالمحافظة  ، نشأت جودة سكرتير مجلس مدينة الغردقة،  واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال  ، واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب  ، وأنطونيوس صلاح امين صندوق الغرفة التجارية  ، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية .

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