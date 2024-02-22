جامعة المنوفية تعلن نتائج بطولة الشطرنج الخاطف ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى الـ51

استضافت جامعة المنوفية بطولة الشطرنج الخاطف BliTZ ، بمشاركة 30 جامعة مصرية، والتي ينظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة المنوفية ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي الـ51 للجامعات المصرية والمعاهد العليا ، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية و الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات .

أكد الدكتور أحمد القاصد علي أهمية ممارسة الطلاب الأنشطة الرياضي التي تساهم في بناء الشخصية وإتاحة الظروف المواتية لاكتشاف وتطوير مواهبهم، وتدريبهم على العمل الهادف وتحمل المسئولية، مشيرا إلي أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى الإستمرار في تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعة ودعم المبتكرين، والطلاب وذوي الهمم من أصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ والإستفادة من طاقات الطلاب في ممارسة الأنشطة المختلفة وخدمة المجتمع.

وأعلن القاصد، أن نتائج منافسات البطولة أسفرت عن فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول وجامعة عين شمس بالمركز الثاني والجامعة المصرية الروسية بالمركز الثالث “ في مسابقات فردي طلبة”، أما "فرق طالبات" فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول وجامعة عين شمس بالمركز الثاني وجامعة اسيوط بالمركز الثالث، و"فرق بنين " حصلت جامعة الإسكندرية علي المركز الأول وجامعة المنصورة بالمركز الثاني وجامعة عين شمس بالمركز الثالث، و"فردي طالبات" جاءت جامعة الإسكندرية في المركز الأول والثاني وجامعة اسيوط في المركز الثالث .

وقد أشرف على البطولة الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مشرف النشاط و محمد خطاب مدير النشاط الاجتماعي .

وأشار القاصد إلي أنه شارك في البطولة 30 جامعة ( طلبة) بإجمالي 55 طالبا من الجامعة البريطانية في مصر والجامعة الكندية في مصر وجامعة حورس وجامعة كفر الشيخ وجامعة أسيوط وجامعة بنها وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة مدينة السادات وجامعة عين شمس وجامعة المستقبل بمصر والجامعة المصرية الروسية والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية وجامعة الإسكندرية وجامعة الزقازيق وجامعة القاهره وجامعة النهضة وجامعة بورسعيد وجامعة حلوان وجامعة سوهاج وجامعة سيناء وجامعة مصر للمعلوماتية وجامعة المنوفية ووزارة التعليم العالي وجامعة السلام بمصر وجامعة المنصورة وجامعة طنطا والجامعة الألمانية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الأزهر، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

كما شارك 19 جامعة (طالبات) بإجمالي 34 طالبة وهم الجامعة البريطانية في مصر وجامعة كفر الشيخ وجامعة اسيوط وبنها ومدينة السادات وعين شمس والإسكندرية والزقازيق والقاهرة وحلوان وسوهاج وسيناء والمنوفية والمنصورة وطنطا ووزارة التعليم العالي والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الأزهر وجامعة مصر للمعلوماتية.