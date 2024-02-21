سامح يسري يشارك مع فرق الفنون الشعبية بحفل ختام مهرجان أسوان الدولي

انطلق منذ قليل حفل ختام مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الحادية عشر والذي يقام بنعبد ابو سمبل فس إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ومحافظة اسوان بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد ابو سمبل والذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام .

وبدا الحفل بعزف السلام الجمهوري ، وبدأ الاستعراضات برقص لثاني الباليه والمستلهمه من الرقصات المصرية القديمة والمخطوطات على جدران المعابد ، وبمشاركة فرق الفنون الشعبية .

كما حل النجم سامح يسري بأداء اغاني الوطنية في حب مصر والذي تفاعل معها جمهور الحفل بشكل كبير والذي كان حضورا ولافتا.

حفل الختام من إخراج الموسيقار ماهر كمال وتأليف وألحان عمرو مصطفى، وبمشاركة الفرق الشعبية المصرية والاجنبيه والتي بدأت بتقديم رقصاتهم المستلهمه من التراث والموروث الثقافي الشعبية الخاص بكل دولة ومحافظة مصرية ويبلغ عددهم 15 وهم فرقة فلسطين للفنون الشعبية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية وفرقة توشكس التلقائية وفرقة البحرية للفنون الشعبية ، وفرقة اسيوط للفنون الشعبية وفرقة اسوان للفنون الشعبية وفرقة السودان وفرقة بولندا وفرقة ملوي للفنون الشعبية وفرقة الشرقية للفنون الشعبية وفرقة مطروح للفنون الشعبية.

أما ، أمام معبد ابو سمبل أحد مواقع «آثار النوبة» المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويعتبر من المعابد المزدوجة وكان المعبد منحوت من الجبال في عهد الملك رمسيس الثاني في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، كنصب دائم له وللملكة نفرتاري، للاحتفال بذكرى انتصاره في معركة قادش. وفي عام 1960 تم نقل مجمع المنشآت كليا لمكان آخر، على تلة اصطناعية مصنوعة من هيكل القبة، وفوق خزان السد العالي في أسوان.

ويأتي الاحتفال بمناسبة تعامد الشمس على الملك رمسيس الثاني والتي تأتي في إطار الاحتفال العالمي لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد ابو سمبل والذي يعتبر من أندر الظواهر للحضارة المصرية القديمة الفلكية فى العالم، وهى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، والذي يعتمد مرتين في كل عام الاول في 22 فبراير والثاني في 22 اكتوبر من كل عام .

مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دوره ال 11 يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يأتي بمشاركة 15 فرقة، منها 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، و10 فرق مصرية وهي الوادي وتوشكى وأسوان والشرقية ومطروح والحرية وأسيوط وبورسعيد والأقصر وملوي.