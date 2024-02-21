برلماني: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» جزء أصيل من مسيرتها التاريخية لدعم فلسطين

أكد النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المرافعة التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، تعد جزء أصيلا من مسيرتها التاريخية على مدار 75 عاما لدعم القضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية، موضحا أن التحرك المصري القانوني سلط الضوء على ااممارسات الإجرامية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وأكد " البدري" فى تصريحات صحفية أن قوات الاحتلال خالفت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتسببت فى قتل وإصابة ونزوح المدنيين العزل، فى محاولة للتعتيم عن جرائمها من خلال زعمها الاستناد على مبدأ حق الدفاع عن النفس الذي تجاوزته بكل المقاييس القانونية والإنسانية والدولية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته والتدخل الفوري بعد المرافعات الشفهية التي تقدمت بها أكثر من 150 دولة حول العالم لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ومنع إسرائيل من استمرار ممارستها الاجرامية وتماديها فى انتهاك القوانين والمواثيق والأعراف.

وأشار إلى موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية من نشأتها ، والذي سيستمر حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة .