ذكرى وفاة محمد رضا.. معلم السينما المصرية يودع جمهوره في رمضان

تحل علينا، اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة الفنان الكبير محمد رضا الذي حصل على لقب "معلم السينما المصرية"، حيث برع في أداء هذا الدور بأكثر من عمل فني، ومن أبرز هذه الأعمال "سفاح النساء، 30 يوم في السجن، البحث عن فضيحة، معبودة الجماهير، العتبة جزاز" وغيرها على مدار هذه السنوات أثبت الفنان الراحل الجدارة بأداء هذه الأدوار التي نجح من خلالها في التعبير الجسدي والذهني والتمثيلي.

ولد الفنان محمد رضا سنة 1921 وحصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938 وحصل أيضًا على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، تتلمذ على يدي يوسف وهبي وزكي طليمات، ومن أهم أعماله المسرحية "زقاق المدق".

قدم الفنان الراحل محمد رضا مئات الأدوار في السينما والإذاعة والمسرح والتلفزيون أبرزها: "عماشة في الأدغال، أنت اللى قتلت بابايا، الزواج على الطريقة الحديثة، الراجل ده هيجننى، العايقة والدريسة، سيد قشطة ،شادر السمك، الراقصة والطبال، البيه البواب، وغيرها".

بجانبه، قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية أبرزها:" علي بيه مظهر، نجم الموسم، الزنكلونى، مواقف ساخرة، ألف ليلة وليلة، كيف تخسر مليون جنيه، يوميات ونيس، ساكن قصادى، عماشة عكاشة وغيرها".

ومن أبرز أعماله الدرامية: "شنطة حمزة، رضا بوند"، ووصل نجاحه إلى إنتاج أعمال تحمل ومنها فيلم "رضا بوند"، ومسلسل "قهوة المعلم رضا".

رحل الفنان محمد رضا عن عالمنا في شهر رمضان المبارك المبارك يوم 21 فبراير عام 1995.

وكشف أحمد رضا نجله عن تفاصيل وفاة والده، قائلًا: "في أحد أيام تصوير مسلسل ساكن قصادي في نهار شهر رمضان عام 1995، وكان صائمًا، عاد إلى المنزل بعدما تزوج جميع الأبناء، وجد شقيقي حسين في زيارة له".

وأضاف: "صمم والدي أن يبقى شقيقي ليفطر معه ومع والدته وعبير ابنة أختي الراحلة، وبعد الإفطار هاتفته إذاعة القناة لإجراء حوار معه، وأثناء المكالمة نادته حفيدته فلم يرد وسقطت سماعة الهاتف من يده، فصرخت وأسرع شقيقي ليجد والدنا فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط ذهول الجميع".