بالصور.. العرض الأول لفيلم "صابرة" بنادي سينما المرأة

واصل نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عروضه بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وأقيم خلال الفعاليات العرض الأول لفيلم "صابرة" للمخرج فؤاد الشربيني والذي تدور أحداثه حول وجود الضرر وعدم الأمان من مصدر الأمان، وذلك من خلال التركيز على شخصية صابرة بنت فى سن العشرينات وتعيش مع والدتها وزوج والدها صالح وتتطور الأحداث.

كما تم عرض فيلمي "في المرآة وجه آخر" و"في هذا الركن الصغير" للمخرج هشام علي عبدالخالق.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة بعنوان "تأثير السوشيال ميديا وأثرها على المجتمع" أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على وتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.