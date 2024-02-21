الأمين العام للناتو يتوقع التزام كندا باستثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع

توقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أمس الثلاثاء، أن تفي كندا بتعهدها باستثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وفي مقابلة على شبكة "سي تي في" الكندية، قال ستولتنبرج، إنه يقدر التزامات كندا حتى الآن، لكنه يتوقع من جميع الحلفاء "بذل المزيد" ومتابعة التعهدات بإنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وتوقف أمين عام الناتو عن مطالبة كندا صراحة بضرب هذا المستوى في ميزانيتها الفيدرالية القادمة، مشيرا بدلا من ذلك إلى اتفاقيات الناتو السابقة التي يعود تاريخها إلى عام 2014 والتي تلزم الحلفاء بزيادة الإنفاق والتركيز على هدف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة.