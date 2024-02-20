اقرأ غدًا في "البوابة"| الإرهاب الصهيوني.. المتطرفون يفرضون قيودًا على الوصول إلى المسجد الأقصى في رمضان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 21 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الإرهاب الصهيوني.. المتطرفون يفرضون قيودًا على الوصول إلى المسجد الأقصى في رمضان

خبراء الأمم المتحدة يطالبون بالتحقيق في العنف ضد المرأة الفلسطينية

سحب السفير.. تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البرازيل وإسرائيل بعد تصريحات دا سيلفا

سياسات تمييزية.. جنوب أفريقيا: الممارسات الإسرائيلية أكثر تطرفًا من الفصل العنصري

علاقات تاريخية بين البلدين.. السيسي لـ "عمار الحكيم": دعم مصر للعراق ثابت وراسخ

الدعم يتآكل.. زيلينسكي: نواجه وضعًا صعبًا أمام القوات الروسية بسبب تأخر المساعدات

لافروف يهاجم أمريكا والغرب: يريدون الهيمنة وفرض الإملاءات