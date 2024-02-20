تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام 2.080 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 29,330.66 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 12,492.23 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.13% ليغلق عند 36,079.22 نقطة.

و ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.22%، ليغلق عند مستوى 7,656.64 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.74%، ليغلق عند مستوى 10,631.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX SP بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 6,063.28 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريبن والاجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 55.5 مليون جنيه، 130.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 186 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 7.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.6 مليار سهم، من خلال 184.9 ألف صفقة منفذة.