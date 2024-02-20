بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير النصب التذكاري ومحطة مياه القرنين

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية ، بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الباجور، وذلك في إطار ما يقوم به المحافظ من جولات ميدانية ومستمرة على أرض الواقع لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ، رافقه خلالها المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.

كما تفقد محافظ المنوفية محطة مياة القرنين المرشحة لمعالجة المياه للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمحطة والمكونة من 8 طلمبات عكرة ومرشحة، و8 مرشحات رملية ، وعنبر للكيماويات ووحدة التوليد ، ومعمل تحاليل المياة ومنظومة التحكم، وتخدم المحطة مدينة الباجور كمرحلة أولى بخط طرد قطر 1200مم وجاري ربط نقاط حقن للمرحلة الثانية، وحرص المحافظ على متابعة أقسام المعمل والمرشحات الرملية والفلاتر وطلمبات الغسيل.

وأكد على الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

كما تفقد المحافظ قطعة أرض فضاء بقرية القرنين على مساحة 9400 م2 بما يقارب 2 فدان لبحث إمكانية إستغلالها في إقامة مدرسة تجريبي ونادى اجتماعى عليها لخدمة الأهالى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وذلك ضمن بروتوكول وزارة الموارد المائية والري لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين.

وتضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير النصب التذكاري بشارع الجيش بمركز الباجور ، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية ومد كابلات الكهرباء لتطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لأحواض الزهور لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة ليكون مزاراً يليق بأهالي الباجور، وشدد المحافظ على مختلف الجهات المعنية بالتنسيق التام وتذليل العقبات لإنهاء كافة الأعمال في أسرع وقت.

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