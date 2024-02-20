بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحادث تصادم في البحيرة

لقي 5 أشخاص مصرعهم وبينما أصيب 8 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم مروع على الطريق الزراعي (القاهرة - الإسكندرية)، أمام قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من مأمور مركز شرطة دمنهور، على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية الأمن إلى مكان الحادث، تبيّن أن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة خاصة على الطريق الزراعي، (القاهرة-الإسكندرية)، في اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن وفاة كلًا من: "ياسين مصطفى عبد الفتاح، 4 سنوات، صفاء إبراهيم محمد سليمان، 42 عاما، أحمد محمد حمدي، 35 عاما، شيماء سعد حسن محمدن 19 عامان مريم محمود محمد علين 19 عاما"، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وكما أسفر الحادث عن إصابة 8 آخرين وهم كل من: "أحمد محمد البدري، 20 عاما، سهير نبيل علي علي، 21 عاما، إسماعيل عبد اللطيف عيسي، 38 عاما، أحمد محمد عبد العليم، 21 عاما، صابرين علي حامد العطوي، 40 عاما، مصباح السيد محمد علي، 46 عاما، أحمد محمد، 21 عامًا، وطفل عمره عام"، وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازم لهم.

ودفعت هيئة الإسعاف، بثماني سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي للتحقيقات اللازمة، أما المصابون، فتم نقلهم لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وجار تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم. ُ

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.