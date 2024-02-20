دبلوماسي أمريكي سابق: الناتو يشعر بقلق متزايد من طموحات روسيا على المسرح العالمي

قال سفير الولايات المتحدة السابق لدى حلف شمال الأطلسي إيفو دالدر، إن دول الناتو تشعر بقلق متزايد من طموحات روسيا على الساحة الدولية.

وقال دالدر في مقال له بصحيفة بوليتكو الأمريكية: "يشعر حلفاء الناتو أيضًا بقلق متزايد من أن موسكو لديها طموحات أوسع، مثل تحدي الناتو بشكل مباشر في نهاية المطاف".

وبحسب السفير السابق، فإن حلفاء التحالف يأخذون تطور الأحداث هذا على محمل الجد.

وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا ليس لديها خطط لمهاجمة دول الناتو.

وبالإضافة إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تصريحات الغرب بأن دول البلطيق والسويد وفنلندا يمكن أن تكون "التالية" بعد العملية الخاصة في أوكرانيا بأنها سخيفة.