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الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

أحمد غزي يشارك في الموسم الرمضاني بظهور خاص في "الحشاشين"

أحمد غزي
أحمد غزي
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يشارك الفنان الشاب أحمد غزي في الموسم الرمضاني المقبل بظهور خاص من خلال مسلسل «الحشاشين»، بطولة النجم كريم عبد العزيز، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

«الحشاشين» دراما تاريخية تدور أحداثها في القرن الحادي عشر، ويجسد فيه كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين المثيرة للجدل في ذلك العصر، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام، وقد أتى حسن الصبّاح إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي. 

يشارك في بطولته أيضًا فتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، ونيقولا معوض، ونور إيهاب، وسوزان نجم الدين، وعدد كبير من النجوم الشباب. 

احمد غزي الحشاشين