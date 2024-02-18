حزنا على وفاة شقيقه.. سائق ينهى حياته شنقا فى الوراق

شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية بعدما أنهى سائق حياته شنقًا، بسبب مروره بأزمة نفسية، وحزنه على وفاة شقيقه.

بداية الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة شاب مشنوق داخل غرفته بالوراق. على الفور، انتقلت القوة المختصة لموقع الحادث، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى "عبد الرحمن ي" البالغ من العمر ١٩ عامًا قام بالتخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية حادة لعدة أشهر.

وأفاد والد الفقيد أن ابنه كان يعانى من حالة نفسية سيئة بعد وفاة شقيقه منذ شهور، مما جعله يشعر بتعلق شديد به، دون توجيه اتهامات لأى شخص بالواقعة.

تم تحرير محضر بالحادثة، وتسليم الجثمان إلى المشرحة للكشف عليه، فيما تولت النيابة التحقيق فى الحادثة للوقوف على تفاصيلها بشكل كامل.

وتعليقا على كثرة حوادث الانتحار؛ قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، لابد من تفعيل دور أماكن العبادة ورجال الدين فى توعية الأفراد، وإبراز دور الأسرة فى الحياة المجتمعية، مشيرة إلى أن المادة الإعلامية المتناولة والتى تذاع داخل البيوت تحرض على العنف والدماء ويراها الأطفال وهو ما يرسخ بداخلهم مبادئ العنف، مؤكدةً بأن هناك اهتمامات يجب وضعها فى الحسبان وهى الفرد الذى تقوم عليه المنظومة.

وأشارت كذلك إلى ضرورة التوعية بدور المرأة، وأن الدور الذى يجب أن يعرض هو الدور الأسرى وكيفية التعامل مع الزوج والأطفال والتوعية الشاملة بالدور المجتمعى للمرأة.

وأكدت أستاذ علم الاجتماع على ضرورة إعطاء الثقة للفرد وأنه يستطيع أن يكون أفضل، وكذلك شددت على دور المثقفين فى مصر والاهتمام بهم وتوجيه العمل على تمثيليات تثقيفية عن دور الأسرة والمرأة، وكذا تشجيع المواهب والشعراء من النشء، فمصر ولادة بالنبغاء.

وضربت خضر مثلا بنجيب محفوظ وطه حسين وكيف كان العالم يتعلم من علماء مصر؟، وكذلك بث روح الحب والتسامح بين أفراد المجتمع للوصول إلى الفضائل والبعد عن العنف ونبذه.