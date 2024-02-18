الخميس.. انطلاق النسخة السادسة من مهرجان "بريكينج والز" بمشاركة إيطاليا وأمريكا وبولندا

تنطلق فى الثاني والعشرين من فبراير الجاري فعاليات النسخة السادسة من مهرجان بريكينج والز Breaking Walls، المخصص للرقص المعاصر والفنون الأدائية، تلك النسخة التى يشارك فيها فنانين من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين المصريين.

تستند فكرة المهرجان إلى تعزيز الروابط والتفاعل بين الفنانين الأجانب والشباب المصريين، بهدف تبادل الخبرات من خلال تنظيم ورش عمل وعروض مشتركة في أماكن غير تقليدية.

وفي نفس السياق، تم تنظيم ورش عمل خاصة للفنانين الضيوف على مدى أكثر من أسبوعين، شارك فيها العديد من الفنانين المصريين، وتم اختيار بعضهم للمشاركة مع الضيوف في سلسلة من العروض المتنوعة.

تأسس المهرجان على يد الفنان حازم حيدر عام ٢٠١٧، ومنذ ذلك الوقت قام المهرجان باستضافة عشرات الفنانين العالميين الذين قاموا بتنظيم العديد من ورش العمل المختلفة التي استفاد منها مئات الفنانين المصريين المهتمين بالفنون الادائية.

من جانبه أكد حازم حيدر أن المهرجان مستمر في رسالته لربط فنانين محليين وعالميين بهدف تطوير عروض ابتكارية في أماكن غير تقليدية وخلق فرص للتطوير الاحترافي لمجتمع الرقص المعاصر في مصر.

وأضاف أن برنامج ورش العمل والعروض لهذا العام يتنوع بين الرقص المعاصر والمسرح الجسدي والارتجال.

وعلى صعيد آخر، قال سامي داوود المدير التنفيذي للمهرجان أن الهدف بجانب تبادل الخبرات بين الفنانين المصريين والأجانب هو الخروج بعروض الرقص المعاصر من القاعات المغلقة والمسارح التقليدية إلى ساحات وأماكن بديلة بهدف التقرب والتواصل مع الجمهور بشكل أوسع وهو ما ينعكس على العروض التي تقام على مدار تسعة أيام في أماكن متفرقة بالقاهرة والمنيا.

يقام المهرجان في الفترة من ٢٢ فبراير الجاري وحتى الأول من مارس المقبل بدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة، والمعهد الثقافي الإيطالي، والسفارة البولندية بالقاهرة، وبمشاركة المركز الثقافي النمساوي، ومعهد ثربتانتس، وستارت أب هاوس، ومقعد السلطان قايتباي، وإيسوروس ديزاين هاوس، وجمعية الجزويت بالقاهرة والمنيا. تنظم المهرجان فرقة نوت للرقص المعاصر.