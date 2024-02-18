يوقع حضور ويستمع للمدرسين.. وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس السرو

واصل "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الأحد، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة السرو التعليمية.

وتفقد "رمضان" الفصول الدراسية بمدرسة كميلة حسن الدعدع الإبتدائية ومدرسة كميلة حسن الدعدع الرسمية للغات واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

وشدد "وكيل الوزارة" علي ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى التلاميذ ووضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم.

كما تفقد وكيل الوزارة، مدرسة حمزه السنباطي الثانوية بنات، وتابع العملية التعليمية بالفصول الدراسية مناقشا الطالبات في مايتم شرحه، كما تفقد ارجاء المدرسة معربا عن امتنانه لجهود إدارة المدرسة والعاملين بها، موجها بتكريم الفت محمد رمل مديرة المدرسة للانضباط وتقدير المسئولية والعمل على تقديم خدمة تعليمية متطورة للطالبات.

وتفقد وكيل "تعليم دمياط" سير العملية التعليمية بمدارس فارسكور، مؤكدا دعمه الكامل وتذليل أي عقبات تعترض عملهم في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجهها

وتفقد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، العديد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية ، حيث تفقد مدارس مجمع مناع خليل الإبتدائية والإعدادية والثانوية ومدرسة فارسكور الثانوية الصناعية بنات و ذلك للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وتضمنت الزيارة حضور الطابور الصباحي وتفقد الفصول الدراسية، وألتقى وكيل الوزارة عددا من التلاميذ وأجرى معهم حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية، واستلام الكتب المدرسية

كما شدد على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه؛ حرصاً على سلامة الطلاب، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، وطالب بتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، مؤكداً أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية والاهتمام بطابور الصباح والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.