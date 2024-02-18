ضبط نصف طن لحوم غير صالحة بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتكثيف الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.



وفي هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا بالتعاون مع مركز أبوقرقاص،اليوم الأحد بحملات تفتيشية على أماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك، حيث تم ضبط ٥٥٧ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إعدامها و تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المضبوطات .



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حملة استهدفت ضبط مخالفات الأسواق و الجزارين بمطاي حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر تموينية للمخالفين وضبط طن أجبان فاسدة، و ٦٣ كيلو منتجات فراخ مجهولة المصدر و ٤٤ كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .



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