تعليم القاهرة: زيارات ميدانية مكثفة لمراقبة انتظام العملية التعليمية

قامت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الخميس، بزيارة مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية التابعة لإدارة الشروق التعليمية واستقبلها جيهان عبد الرزاق وكيل الإدارة وشادية محمود مدير إدارة الخدمات التربوية، وإيهاب النجار مدير المدرسة.

وأطلعت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، وحاورت الطلاب حول ما يتم تدريسه لتقييم مستوى فهم الطلاب، ومهارة المعلمين في استخدام أساليب التعلم الحديثة.

وشاهدت أيضا اليوم الرياضي وبعض العروض الرياضية مؤكدة على أهمية ممارسة الرياضة، وأكدت على اكتشاف ورعاية الطلاب المتميزين في جميع الأنشطة التربوية.

وانتهت الزيارة بمشاهدة القافلة الطبية لكلية طب الأسنان لاحدى الجامعات الخاصة بمدينة الشروق والتي تأتي وفقا لبرتوكول التعاون (FDI) لخدمة المجتمع وتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على نظافة الأسنان.

وفي ختام الزيارة قدمت الشكر لوكيل الإدارة ومدير المدرسة والسادة المعلمين على ما يقومون به من جهد واضح ومتميز لخدمة الطلاب وتوفير مناخ تعليمي متميز.