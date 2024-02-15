رئيس أزهر مطروح يكرم الفائزين في مسابقة الطالب المثالي على مستوى المحافظة

كرم عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، الطالبين الفائزين في مسابقة الطالب المثالي للمرحلة الثانوية على مستوى المحافظة، والمؤهلين للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

حيث فاز الطالبين يوسف محمد فاوي، معهد بنين عمر بن عبد العزيز، والطالب محمد أشرف، معهد بنين النموذجي، بالمركز الأول.

ووجه رئيس المنطقة التهنئة للطالبين، كما شجعهما على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، مؤكدًا لهما حرص المنطقة الأزهرية على تقديم الدعم الكامل لتطوير الأنشطة الطلابية.

ومن جانبه أشار حاتم النجار مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، إلى أن مسابقة الطالب المثالي تمت من خلال لجنة تحكيم وطبقًا لمعايير وشروط من بينها؛ التفوق الدراسي، حسن المظهر وحسن الخلق، المشاركة في تنفيذ الأنشطة الطلابية، والتفاعل مع الأنشطة التي تخدم المجتمع المدني، والثقة بالنفس، والانضباط داخل المعهد.