إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل صديقه في المرج

أمرت نيابة المرج إحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات بينهما.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من الأهالي بسقوط قتيل، وبالانتقال لمحل الواقعة تبين وجود جثة المجني عليه متأثرا بإصابته بطعنات بالجسم، إثر نشوب مشاجرة، وتوفي في الحال.

وبعمل التحريات اللازمة تبين نشوب مشاجرة بين المتهم وعامل وتعدى المتهم عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما.

واعترف المتهم ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة بما سبق.