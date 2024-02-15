تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 على النحو التالي:
*الدورى الأوروبى:
07:45 فينورد روتردام - هولندا × روما - إيطاليا
07:45 يونج بويز - سويسرا × سبورتينج لشبونة - البرتغال
07:45 جالطة سراي - تركيا × سبارتا براغ - التشيك
07:45 شاختار دونيتسك - أوكرانيا × مارسيليا - فرنسا
10:00 ميلان - إيطاليا × رين - فرنسا
10:00 لانس - فرنسا × فرايبورج - ألمانيا
10:00 سبورتينغ براغا - البرتغال × كارباغ اغدام - إذربيجان
10:00 بنفيكا - البرتغال × تولوز - فرنسا
*دورى أبطال آسيا:
12:00 أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية × فنتفوريت كوفو - اليابان
04:00 نافباخور نامانجان - أوزبكستان × الاتحاد - السعودية
06:00 سباهان اصفهان - إيران × الهلال - السعودية
*الدورى السعودى "روشن":
04:00 أبها × التعاون
07:00 الخليج × الاتفاق
*الدورى المصرى:
04:00 بلدية المحلة × مودرن فيوتشر
07:00 الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. ميلان يصطدم برين بالدورى الأوروبي والإسماعيلي يستضيف سيراميكا
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 على النحو التالي: