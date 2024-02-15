تشاهدون اليوم.. ميلان يصطدم برين بالدورى الأوروبي والإسماعيلي يستضيف سيراميكا

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 على النحو التالي:

*الدورى الأوروبى:

07:45 فينورد روتردام - هولندا × روما - إيطاليا

07:45 يونج بويز - سويسرا × سبورتينج لشبونة - البرتغال

07:45 جالطة سراي - تركيا × سبارتا براغ - التشيك

07:45 شاختار دونيتسك - أوكرانيا × مارسيليا - فرنسا

10:00 ميلان - إيطاليا × رين - فرنسا

10:00 لانس - فرنسا × فرايبورج - ألمانيا

10:00 سبورتينغ براغا - البرتغال × كارباغ اغدام - إذربيجان

10:00 بنفيكا - البرتغال × تولوز - فرنسا

*دورى أبطال آسيا:

12:00 أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية × فنتفوريت كوفو - اليابان

04:00 نافباخور نامانجان - أوزبكستان × الاتحاد - السعودية

06:00 سباهان اصفهان - إيران × الهلال - السعودية

*الدورى السعودى "روشن":

04:00 أبها × التعاون

07:00 الخليج × الاتفاق

*الدورى المصرى:

04:00 بلدية المحلة × مودرن فيوتشر

07:00 الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا