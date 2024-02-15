مقتل شخص وإصابة 9 بإطلاق نار في كانساس الأمريكية

شهدت مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 9 على الأقل في إطلاق نار خلال تجمع حاشد؛ للاحتفال بفوز فريق كانساس سيتي تشيفز بلقب دوري كرة القدم الأمريكية، وفق ما أفادت إدارة الإطفاء بالمدينة الواقعة في ولاية ميزوري.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء أمس الأربعاء، إن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة وخمسة آخرون في حالة خطيرة.

ووفق شرطة مدينة كانساس، أن إطلاق النار وقع غرب محطة يونيون، بالقرب من المرآب، بينما كان مشجعو الفربق يغادرون. وقالت شرطة مدينة كانساس سيتي إنه تم اعتقال شخصين مسلحين.

وقال شاهد العيان جون أوكونور لصحيفة كانساس سيتي ستار "اعتقدت أنها ألعاب نارية"، موضحا أنه سمع "ما بين 15 و20 طلقة خلال وقت وجيز".

وانتشر عناصر الشرطة بأعداد كبيرة في مكان الحادث، وطوقوا مسرح الجريمة.

تُوج كانساس سيتي تشيفز بطلًا لمسابقة «سوبر بول» لكرة القدم الأميركية بفوزه على فيلادلفيا إيغلز 38 - 35 في النهائي الذي أُقيم في غليندل (ولاية أريزونا).