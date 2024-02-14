برلمانية: الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل مواثيق حقوق الإنسان

استنكرت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، التصعيدات المستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، وقصف رفح الفلسطينية المأهولة بالنازحين، مؤكدة أن ما يحدث على أرض فلسطين جريمة حرب.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية اليوم، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية يأتي استكمالا للمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، متسائلة: «أين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان من تلك المجازر الدموية؟!».

وأضافت عضو مجلس النواب، أن استهداف رفح الفلسطينية يكشف إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وتابعت: "لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما كلفنا الأمر، وسنظل بجانب الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة وإبادة جماعية".

واختتمت أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل مواثيق حقوق الإنسان على مرأى ومسمع من الجميع ووسط صمت دولي رهيب، مشددة على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على فلسطين، ومحاكمة إسرائيل على جرائمها ضد المدنيين الأبرياء.