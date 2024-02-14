السيسي: مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا.. وأؤكد اعتزازنا بعلاقاتنا التاريخية

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات، قائلا: "لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدين بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح".

وأضاف السيسي، في المؤتمر الصحفي المشترك في قصر الاتحادية، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "أؤكد على اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا".

وتابع رئيس الجمهورية: "يهمني هنا، إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشرة الماضية، كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مطردا خلال تلك الفترة".

وأوضح، أن مصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين، وبالتالي: "سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".