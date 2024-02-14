برلمانية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين

أدانت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق على يد الاحتلال الإسرائيلي، وقصف رفح الفلسطينية، مؤكدة أن إسرائيل تسعى إلى تنفيذ مخططها الخبيث وهو تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تتجاوز كل الخطوط الحمراء في حربها غير المشروعة على قطاع غزة واحتلالها الغاشم، مما يتسبب في فقدان الأرواح البريئة للنساء والأطفال في معركة لا يمكن تبريرها، والذي يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، بالإضافة إلى اعتدائها على الإنسانية أمام المجتمع.

وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أن الإحتلال الإسرائيلي يقوم بجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في قطاع غزة، وهي أفعال يُعتبر أنها تتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تدين مثل هذه الأعمال الإجرامية، ومن بين هذه المواثيق، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الفورية للتصدي لتلك الانتهاكات ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية.

واختتمت قائلة: "إن الهدف الرئيسي من تلك العمليات هو القضاء على القضية الفلسطينية بأكملها، ويتضح ذلك من خلال استهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مما يؤكد الرغبة في تحقيق أهدافها على حساب الحقوق الإنسانية، مشدده على تحميل إسرائيل مسؤوليتها الدولية وتوجيه النقد الدولي إليها لضمان احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة التكاتف بقوة ضد تلك الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها وتحقيق العدالة، خاصةً وأن إسرائيل لا تلتف إلى أحد.