عيد الحب 2024.. أغاني الفلانتين بين «نصائح» أم كلثوم وتفاصيل أنغام

يرتبط الاحتفال بعيد الحب بالاستماع إلى الأغاني التي تعبر عن هذه الحالة، واحتلت مصر أولى المراكز في الأعمال الغنائية التي تتناسب مع هذا اليوم منذ زمن الفن الجميل وحتى وقتنا هذا، حيث تعبر أغاني عيد الحب عن المشاعر العاطفية تجاه الشريك، وفي الفترة الأخيرة زاد اعتماد الكثير من الأشخاص على الاعتراف والتلميح بالحب للطرف الآخر عن طريق مشاركة الأغاني.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز أغنيات الأجيال القديمة والحديثة المناسبة في عيد الحب.

أم كلثوم

مازالت أم كلثوم حية في أذهان محبيها، حيث حملت كلمات أغانيها الغرام والعشق للمحب، وعندما تستمع إلى صوتها تعيش معها حالة الحب التي لم تخلو من النصائح للمحبين التى يمكن أن تصبح دليلًا لهم في حياتهم العاطفية.

وأبدعت كوكب الشرق أم كلثوم في تقديم عدد كبير من الأعمال الغنائية التي تحمل كل معاني الحب، ومن أبرز هذه الأعمال، الحب كله، سيرة الحب، أنت عمري، ألف ليلة وليلة، دارت الأيام، من أجل عينيك عشقت الهوى، أغدا ألقاك، أمل حياتي، أنساك، رق الحبيب، الحب كده، فكروني".

أم كلثوم

عمرو دياب

يحرص الفنان عمرو دياب على تقديم أعمال غنائية تحمل كلمات رومانسية تتناسب مع عيد الحب، من أبرز هذه الأعمال أغنية "تملي معاك" وتقول كلماتها: "تملي معاك ..ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك.. تملي معاك ..تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك ..تملي واحشني لو حتى بكون وياك"، كما حققت أعلى نسبة مشاهدة.

وطرح الهضبة عمرو دياب العام الماضي أغنية "بطمن عليك" تزامنًا مع عيد الحب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وحققت أعلى نسب المشاهدة منذ طرحها حتى وقتنا هذا.

عمرو دياب

عبدالحليم حافظ

نأتي إلى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ الذي يعد أهم مطربي الزمن الجميل، حيث عبر عن الحب بكل معانيه وأحواله واحساسه في عدد كبير من الأعمال الغنائية، مثل؛ "بحلم بيك، أهواك، أحبك، أول مرة تحب يا قلبي، جانا الهوا، الهوا هوايا، بأمر الحب، أنا لك على طول، موعود، حبك نار، بتلوموني ليه".

عبدالحليم حافظ

أنغام

اعتاد الجمهور على طرح المطربة أنغام على أغنية مناسبة للاحتفال بعيد الحب، ومن أبرزها، "خليني شوية معاك" وتقول كلماتها: "من أول ما ابتدينا في الكلام، من أول لمسة بينا في السلام، أنا قلبي حس يومها أوام أوام، إحساس غريب صعب أقوله".

وأيضا كلمات أغنية "خليني شوية معاك" للشاعر امير طعيمة، والملحن والموزع الموسيقي خالد عز، والكليب من إخراج عادل جمال.