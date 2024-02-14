برلماني: القمة المصرية التركية تأتي في وقت بالغ الحساسية

اعتبر النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن القمة المصرية التركية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء ، قمة تاريخيّة لاهميتها في التوقيت الحالي وخاصة في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية من احداث مشتعلة ، موضحا ان زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للقاهرة تعتبر أول زيارة لرئيس تركي لمصر منذ عقد كامل

واضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء ان زيارة الرئيس التركي لمصر تعد تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين ، كما انها تأتى وسط وجود العديد من التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تدفع باتجاه تنسيق المواقف بين البلدين ، مشيرا إلى أن المباحثات بين الرئيسين ستشمل الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وشدد عضوٍ طاقة النواب ، على أن الزيارة تأتي في وقت بالغ الحساسية بسبب الأزمات التي تعصف بالمنطقة ، فضلا عن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدا على اهمية الزيارة التي تستهدف تعميق التعاون المصري – التركي في مجالات مختلفة وخاصة التعاون العسكري مع اعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موافقة بلاده على تزويد مصر بمسيرات بيرقدار TB2 وتقنيات أخرى.