برلماني: لقاء السيسي وأردوغان فرصة حيوية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، للقاهرة، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة فرصة حيوية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن اللقاء بين الرئيسين استهدف تحقيق مصر لم الشمل في منطقة الشرق الأوسط، ودعم القضية الفلسطينية وتحقيق مصالح الدول العربية، خاصةً في ظل ضعف الموقف العربي وتدخل الغرب في شؤون المنطقة.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، أن تطرق الرئيسان لوقف إطلاق النار ودعم القضية الفلسطينية وملف الهدنة الإنسانية الجديدة التي تقودها مصر وقطر، وملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، يستهدف استعادة مسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن اللقاء تطرق للعدد من القضايا الإفريقية والأوضاع في ليبيا والسودان، والتأكيد على ضرورة السعي لإنهاء الصراعات في القارة الأفريقية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن اللقاء استهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين خاصة الملف الاقتصادي بزيادة التبادل التجاري ليصل إلى 20 مليار دولار وزيادة الفرص الاستثمارية الصناعية علاوة على زيادة التبادل الثقافي بين البلدين مما يسهم في خلق فرص عمل للشباب.