السيسي يستقبل نظيره التركي في مطار القاهرة (فيديو)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته في مطار القاهرة، حسبما عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها.

وشهد الاستقبال حفاوة كبيرة من الرئيس السيسي، الذي استقبل نظيره التركي عقب وصول طائرته مطار القاهرة.

ووصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية لمصر هي الأولى منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية.

تأتى الزيارة بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوى بين البلدين، خلال السنوات الماضية، والتى تتوج اليوم بعودة تطبيع العلاقات بين البلدين؛ حيث إن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسى وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة.